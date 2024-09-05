Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Eylül 2024 20:16
Banka promosyonu alabilir miyim?

Ben gecen sene calistigim okulda Kuveyturk'den promosyon aldim. Bu sene Haziran ayında baska okula tayin oldum. Tayin oldugum okul Ziraat Bankasindan maas aliyor. Maasim artik oraya yatacak. Promosyon alabilirmiyim?


fen-25
Memur
05 Eylül 2024 20:26

anlaşmaya bağlı ama alırsınız.genelde bankalar eylül ekim gibi o sene tayin olanlara promosyonu yatırıyor ama kaç ay kaldıysa o kadar.

yani anlaşma 9 ay sonra bitecekse siz 9 aylık alacaksınız promosyon,1.5 yıl kaldıysa anlaşmanın son gününe 1.5 yıllık promosyon alacaksınız.en azından teb bana öyle yaptı. 3 yılllık parayı vermedi.dogrusu da bu bence.


korkuyu_beklerken
Şef
05 Eylül 2024 23:16

Bu gittiğiniz yerdeki bankayla yapılan anlaşmaya bağlı. bankalarla promosyon anlaşması yapılırken giden ve gelen öğretmneler ile ilgili de madde ekleniyor. Misal: "tayini çıkandan promosyon iadesi istemeyiz ama yeni gelene de vermeyiz" gibi. Yani tamamen yapılan anlaşmaya bağlı

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