Banka promosyonu alabilir miyim?

anlaşmaya bağlı ama alırsınız.genelde bankalar eylül ekim gibi o sene tayin olanlara promosyonu yatırıyor ama kaç ay kaldıysa o kadar.

yani anlaşma 9 ay sonra bitecekse siz 9 aylık alacaksınız promosyon,1.5 yıl kaldıysa anlaşmanın son gününe 1.5 yıllık promosyon alacaksınız.en azından teb bana öyle yaptı. 3 yılllık parayı vermedi.dogrusu da bu bence.