Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


05 Eylül 2024 20:45
Çalışmaktan nefret ediyorum, bunu nasıl değiştiririm?

Çalışmayı sevmiyorum. Evde takılmak istiyorum. Ama eve de bakmak zorundayım. Çalışmayı seven kadınlar varmış bir sürü, onlar niye seviyor? Ben niye sevmiyorum, ben tembel miyim? Ev hanımı olmak istiyorum, bu isteğimden utanmam lazım gibi görünüyor internete bakınca. Off ben niye böyleyim, nasıl düzelirim?


Starrynight13
Aday Memur
05 Eylül 2024 20:50

Ne iş yapıyorsunuz?

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