Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Eylül 2024 21:43
Yeşil pasaport almak için

yeşil pasaport için bilg iştemeni kadrosunda 1-2-3 derecelerdemi olmak gerekiyor bilg işletmeni kadrosuna geçtim fakat derecem 4 alamıyormuyum yeni geçtim


Anderson1
Şef
05 Eylül 2024 22:21

Cimere sor burası maaş formu kim ne bilsin


ŞAHBAZER
Memur
05 Eylül 2024 22:21
özlük bilgileride yazıyo hani
Anderson1, 26 dk. önce

Cimere sor burası maaş formu kim ne bilsin

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