Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Eylül 2024 21:51
Akademik çalışmalarda sahte anket?

Arkadaşlar iyi aksamlar. Akademik çalışmada yapılan anket sahte şekilde doldurulursa ,yani kişilerle değil de kafadan sallama yapılırsa bunun sonucu ne olur. Yukseklisans mezuniyeti iptal olur mu ?. Bunun sonucuyla kazandığı akademik kadrosu iptal olur mu ?

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