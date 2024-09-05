Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2024 21:57
Tezsiz yüksek lisans hakkında

Arkadaşlar merhaba. Zamanında bir üniversitede tezli yüksek lisans yaparken ders aşamasını başarıyla tamamlayıp tez aşamasında bırakmıştım. 657 sayılı dmknun ortak hükümlerine göre bu durumu tezsiz yüksek lisans olarak saydırıp 1 yan alabilirmiyim, bağlı bulunduğum komisyonun cevabı nasıl olur. Birde uzaktan tezsiz yüksek lisanstada 1 yan veriliyor mu bilgisi olan var mı. İyi günler dilerim

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