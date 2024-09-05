Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Eylül 2024 22:11
FETÖ iftirası dava açmak hakkında

Arkadaşlar iyi günler. 2021 de açılan soruşturmam varmış. Ben bunu 2024 yılında bana tebliğ ettiler. Polis olmadan önce beni örgüt evlerinde kalmamla ifade vermiş ama Kom ve tem yazısında adımın hiç bir yerde geçmediği ve belirtilen evde kalmadığımı tespit etmişler. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama bana edilen tebliğ de herşey olumlu en son kritik birimlerde çalışamaz diye şerh . Madem fetöcüyüm al gereğini yap fetöcü değilsem bu ne o zaman. Bana iftira atan kişiye dava açmak istiyorum. Soruşturma dosyamı bana vermediler onu nasıl alabilirim ve davayı ne kadar sürede açmam gerekir

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