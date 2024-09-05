Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Eylül 2024 22:11
Fetö iftirası nedeniyle dava açmak istiyorum

Arkadaşlar iyi günler. 2021 de açılan soruşturmam varmış. Ben bunu 2024 yılında bana tebliğ ettiler. Polis olmadan önce beni örgüt evlerinde kalmamla ifade vermiş ama Kom ve tem yazısında adımın hiç bir yerde geçmediği ve belirtilen evde kalmadığımı tespit etmişler. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama bana edilen tebliğ de herşey olumlu en son kritik birimlerde çalışamaz diye şerh . Madem fetöcüyüm al gereğini yap fetöcü değilsem bu ne o zaman. Bana iftira atan kişiye dava açmak istiyorum. Soruşturma dosyamı bana vermediler onu nasıl alabilirim ve davayı ne kadar sürede açmam gerekir


12pmyo
Aday Memur
05 Eylül 2024 23:41

Devrem kesinlikle davayı aç . Emniyet soruşturma dosyanı mecburen mahkemeye göndermek zorunda orada inceleyebilirsin.


datemov174
Aday Memur
06 Eylül 2024 01:35
tanık olarak gördüm dediği zaman iftira suçu olmaz bence fazla kaşınma al maaşını keyfine bak şubeye falan geçip ne yapacaksın hala polislik yapma fantazisi peşinde koşacak kadar saf olma 15inde al maaşını bak keyfine

kosovaliii
Şube Müdürü
06 Eylül 2024 01:49

İftiracı evde kalıyor demiş. Ben kalmadığımı biliyorum. Zaten tem şube ve Kom şube de bir delil bulamamış ortada net bir gerçek varken kaşınma nasıl bir terim? Bu meslek sizin gibi korkakların yapacağı iş değil zaten siz ayın 15 inde alın maaşınızı

datemov174, Bugün
tanık olarak gördüm dediği zaman iftira suçu olmaz bence fazla kaşınma al maaşını keyfine bak şubeye falan geçip ne yapacaksın hala polislik yapma fantazisi peşinde koşacak kadar saf olma 15inde al maaşını bak keyfine

iyilikiyidir01
Daire Başkanı
06 Eylül 2024 03:46
tırt hayali keklik düşürme başlığı:))bana kritik yerlerde görev yapamazsın diye mı tebliğ ettiler:)))tem de biz araştırdık bulamadı mı dedi sanaa eee anlat anlat:))

kosovaliii
Şube Müdürü
06 Eylül 2024 06:38

Ne diyorsun kardeş. Ne anlatmaya çalışıyorsun seni anlamak için sözlük lazım . Boş işler müdürüsün heralde

iyilikiyidir01, Bugün
tırt hayali keklik düşürme başlığı:))bana kritik yerlerde görev yapamazsın diye mı tebliğ ettiler:)))tem de biz araştırdık bulamadı mı dedi sanaa eee anlat anlat:))

Memuravukatı
Şef
06 Eylül 2024 07:53
hocam davayı 60 gün içinde açmanı gerekiyor. anlattığınız kadarıyla kazanırsınız gibi gözüküyor .

AbdurrahimÖzkısaç
Aday Memur
06 Eylül 2024 11:53

Banada iftira atana dava açtım sonucmu takipsizlik,anladığım kadarıyla tanıklar korunuyorlar.


kosovaliii
Şube Müdürü
06 Eylül 2024 12:28

Bende bunu merak ediyorum bu kişi zaten itirafçı olduğu için koruma altında olmuyor mu

AbdurrahimÖzkısaç, 4 saat önce

Banada iftira atana dava açtım sonucmu takipsizlik,anladığım kadarıyla tanıklar korunuyorlar.


Kamulugarip
Aday Memur
06 Eylül 2024 13:18

Devrem tabiki davani aç burda yazilanlara kulak asma .Burda yazılanlarin çoğu yalan çoğunun dosya içeriği farklı çoğu umut kırıcı .Davani aç bir ulkede mahkeme kararı üstünde bir karar var ise mahkemeye bunu gözüne soka soka şöyle .Belki birşeyler değişir belki birsyeler degismez ama içinde kalmasın .Kimse kimseyi basit bir iftira ile zerrede olsa sıkıntıya soktuysa cezasız kalmasin


datemov174
Aday Memur
06 Eylül 2024 15:51
kardeşim tanıklığa iftiradan dava açılmaz yaptığın işi öğren biraz. kaşınma derken yarın birgün pisi pisine köyüne döndüğünde anlarsın. madem korkak değilsin zamanında ülkede her taraf fetöcü kaynıyordu kaç tanesini ihbar ettin cesur yürek:))
kosovaliii, Bugün

İftiracı evde kalıyor demiş. Ben kalmadığımı biliyorum. Zaten tem şube ve Kom şube de bir delil bulamamış ortada net bir gerçek varken kaşınma nasıl bir terim? Bu meslek sizin gibi korkakların yapacağı iş değil zaten siz ayın 15 inde alın maaşınızı


datemov174
Aday Memur
06 Eylül 2024 15:53
yolda kavga gördün polisi aradın polis geldi kimse yok sen iftiramı atmış oluyorsun mesela.
kosovaliii, Bugün

İftiracı evde kalıyor demiş. Ben kalmadığımı biliyorum. Zaten tem şube ve Kom şube de bir delil bulamamış ortada net bir gerçek varken kaşınma nasıl bir terim? Bu meslek sizin gibi korkakların yapacağı iş değil zaten siz ayın 15 inde alın maaşınızı


datemov174
Aday Memur
06 Eylül 2024 15:54
ben 15inde maaşımı alırım senin gibi enayiler çalışsın başka gün yine gelip ağlama
kosovaliii, Bugün

İftiracı evde kalıyor demiş. Ben kalmadığımı biliyorum. Zaten tem şube ve Kom şube de bir delil bulamamış ortada net bir gerçek varken kaşınma nasıl bir terim? Bu meslek sizin gibi korkakların yapacağı iş değil zaten siz ayın 15 inde alın maaşınızı


datemov174
Aday Memur
06 Eylül 2024 16:00
bak senin hakkında tahminlerin var kesin öğretmenlik mezunu İstanbul'da çalışan çevik yada ekipçisin muhtemelen ilk atamadada küçük bi şark iline tayinin çıktı ordads korumadasın:)) ve biraz borca girdin nasıl girdiğinide tahmin zor değilde boşver. işşiz muhabbet ortamında biri gaza getirdi kardeş tazminat alırsın dava aç falan ahahah. hiç fetöden tazminat alanı gördün mü bi araştır cesur yürek seni
datemov174, Bugün
tanık olarak gördüm dediği zaman iftira suçu olmaz bence fazla kaşınma al maaşını keyfine bak şubeye falan geçip ne yapacaksın hala polislik yapma fantazisi peşinde koşacak kadar saf olma 15inde al maaşını bak keyfine
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