KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Eylül 2024 22:15
2024 KPSS önlisans, 3290 Elektrik

Arkadaşlar, sınav nasıl geçti,net sayılarına bakabildiniz mi, kaç net bekliyorsunuz?

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