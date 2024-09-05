KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Eylül 2024 22:15
2024 KPSS önlisans, 3290 Elektrik

Arkadaşlar, sınav nasıl geçti,net sayılarına bakabildiniz mi, kaç net bekliyorsunuz?


Memur adayiadayi
Aday Memur
06 Eylül 2024 00:44

68 net sadece İstanbula tercih yapmayı düşünüyorum senin durum nedir hocam

Toplam 1 mesaj

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