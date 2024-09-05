maaş düşük, kira çok yüksek önerisi olan var mı ?

arkadaşlar ek dersim yok. kira bu ay güncellenecek ama şu ufacık eve en az 10 bin fiyat bekliyorum ki muhtemelen al öpüp başına koy diyecek ev sahibi kanaatimce. misal evli olsam en az 20 bin ev kirası olacaktı.

şu şartlarda, duruma göre gidip ailenin yanında asgari ücrete çalışılsa daha mı karlı olur şüpheliyim.

mesela öğretmenlerin mesai haricinde ticaret veya ek başka iş yapmasının önü açılsa ne güzel olurdu.