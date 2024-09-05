Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Eylül 2024 22:29
Yeni doçentlik kriterlerinde istenen bilimsel toplantı belgesi hakkında

İyi günler arkadaşlar. Yeni doçentlik kriterlerinde kongre vb. bilimsel toplantılardaki bildiriler için belge isteniyor. ÜAK soru cevap kısmında şu yazıyor: "Düzenleme komitesinde akademisyenlerin de yer aldığını gösterir belgenin başvuruda yüklenmesi yeterli olacaktır." Bildiri kitapçığındaki düzenleme kurulu sayfası, burada istenen belge olarak yeterli oluyor mu? Yoksa ayrıyeten başka bir belge mi alınması gerekiyor?

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