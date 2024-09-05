KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Eylül 2024 23:04
tcdd a grubu icin istenen heyet raporu

Arkadaslar tcdd hareket memurluğu için heyet raporu alacağım raporda "Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği kapsamında "A grubu emniyet kritik görevlerde çalışır." ifadesinin yazması gerekiyormuş. daha önce bacağımdam ameliyat olduğum için ortopedi kısmında sıkıntı çıkar mı diye endişe ediyorum. daha önce heyete giren varsa yardımcı olabilir mi

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