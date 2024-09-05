Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Eylül 2024 23:37
13. idare Mh. Sonuç Bekleyenler
2022 Mayıs ayında açılmış dosya halen karar çıkmadı. sıralama nasıl gidiyor kaçıncı dosyaya karar verildi. 13 ler toplaşın da bi bakalım dosyalar kaçlarda

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