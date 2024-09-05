Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Eylül 2024 23:54
Açıköğretim Egzersiz ve Spor Bilimleri Mezunları Alan Değişikliği Yapabilir mi? Öğretmen olabilir mi

Açıköğretim Egzersiz ve Spor Bilimleri Mezunları Alan Değişikliği Yapabilir mi?

1. Açıköğretim diplomasıyla örgün eğitim diploması arasında haklar anlamında bir fark yoktur.

2. Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümü ile Spor Bilimleri bölümü YÖK'ün 11.03.2020 tarihli toplantisinda alinan kararla Egzersiz ve Spor Bilimleri adı altinda birleştirilmiştir. Dolayisiyla şu anda yokatlas.gov.tr sitesinde ülkemizde ve KKTC de toplam 5 üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde Egzersiz ve Spor Bilimleri adı altinda bulunmaktadir. Açıkögretimde de 2 üniversitede bulunmaktadir.

3. Talim Terbiye Kurulunun, Ögrermenlik Alanlari, Atama ve Ders Okutma Esasları çizelgesinde Beden Eğitimine kaynaklik eden fakülte ve bölümler ...Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri fakültesi Spor Bilimleri bölümü... şeklindedir.

4. Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümü bazı üniversitelerde Spor Bilimleri Fakültesinde bulubmaktadır. ( Örneğin, Fenerbahçe Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakultesinde)

Egzersiz ve Spor Bilimleri bolümü çoğu üniversitede ise Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunmaktadir. (Örneğin, Malatya Turgut Özal Üniversitesi)

Fakat TTK nın çizelgesinde geçen Sağlık Bilimleri fakültesi Spor Bilimleri Bölümü adı altında bir bölüm halihazırda görülmemektedir çünkü YOK bu bölumleri 11.03.2020 tarihli karariyla Egzersiz ve Spor Bilimleri olarak birleştirmiştir.

5. Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümünden mezun olanlar pedagijik formasyon alarak Beden Eğitimi Ögretmeni oluyorsa aynı bölümü açıkögretim fakültesinde okuyanlar ayni haklara sahip olamazlar mı?

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