Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Eylül 2024 00:54
Harcırah

Herkese hayırlı günler dilerim öncelikle. Nisan ayında tabii olduğum kursun harcırah ödemeleri hala yapılmadı ayda bir arayıp sorduğumda tersleyip kapatıyorlar aradan 4 ay geçti, üstüne zam aldım, rutbe aldım ve her gecen gun para enflasyona yenik düşmekte ve hala net bir dönüş yapılmadı. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Vakit ayırıp dönüş yaptığınız için şimdide teşekkür ediyorum.

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