Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Eylül 2024 02:07
2024/1 Şeker Fabrikası

Şeker fabrikasına atanan arkadaslar wp grup var mı ? Atamalar tahmini ne zaman yapılır bilgisi olan yazabilir mi?


maviiyesill
Aday Memur
06 Eylül 2024 02:13
Benim bilgim yok ama kimya mühendisiyim. Umarım çok atama olur.
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