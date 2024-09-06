Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Eylül 2024 02:44
diyanetten milli eğitime geçmek istiyorum.

ÖNCELİKLE MERHABA ,4 yıllık işetme mezunuyum. Bulunduğum kurumdan milli eğitim kurumuna öğretmen olarak geçiş yapmak düşüncesindeyim. Şartlar neler, Yaş sınırı var mı ?

Lütfen bilgi verir misiniz ??

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