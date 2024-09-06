Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Eylül 2024 02:46
diyanetten milli eğitime geçmek istiyorum.

ÖNCELİKLE MERHABA ,4 yıllık işetme mezunuyum. Bulunduğum kurumdan milli eğitim kurumuna öğretmen olarak geçiş yapmak düşüncesindeyim. Şartlar neler, Yaş sınırı var mı ?

Lütfen bilgi verir misiniz ??

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