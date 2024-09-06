Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Eylül 2024 03:08
Sağlık Problemleri

Yaklaşık 1 yıldır 4b sözleşmeli personelim(temizlik). Geçen günlerde belimde ciddi sıkıntılar çıkmaya başladı. Yakın zamanda işimi yapamayacak hale geleceğimi öngörüyorum ,doktora da gideceğim. Ancak korktuğum nokta şu ki eğer sağlık problemim çıkarsa ve aylarca işimden uzak kalırsam beni işten atabilirler mi? İşten çıkarabilirler mi? Bunun emsalini yaşayan var mı?

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