KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Eylül 2024 06:42
Ne tavsiye edersiniz

İlk defa KPSS girdim. Sınav günü yaptığım hesap ile 70-75 civarında puan geleceğini düşünüyorum. Yine merkezilere tercih yaparım tabi ama umutsuz vaka. Merkezi atamalar haricinde bu kpss puanı ile ne yapılabilir?

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