Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Eylül 2024 08:19
Belediye Eğitim

Merhaba , Belediye personeli (memur) 3 gün eğitime gönderildiginde konaklama ücretinin belli bir kısmını personel karsiliyormus.Butun belediyelerde böyle mi ? Bir de eğitime gitmeme gibi bi hakkı var mı yoksa gitmek zorunlu mu ? Bilenler cevaplayabilir mi ?Teşekkür ederim şimdiden .


pekgozenes
Aday Memur
06 Eylül 2024 09:01

özele bakın..

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