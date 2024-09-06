Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Eylül 2024 08:43
Bu sene norm atamasi erkene mi çekildi?

Bu sene norm atamasi erkene mi çekildi? Eylül'de mi yapılacak Ankara, Gaziantep falan yapıyor.


bulaşşıkk
Memur
06 Eylül 2024 09:01

Evet norm güncellemesi yapmadan yapıyorlar yani yine ellerine yüzlerine bulaştıracaklar.

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