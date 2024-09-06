Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Eylül 2024 09:40
Emniyet iade sonrası özlük hakları tam verilmedi

Twitter sitesinde özlük hakları için attığım birkaç twit sebebiyle ihraç olmuştum 5 ay önce iade oldum......mahkeme tüm özlük haklarının iadesine kararı verdi... Ve ihraç süresince maaşın faizi ile iadesi denmiş....Emniyet sabit olan fazla çalışma bedelini yatırmadı + faizi yatırmadı+ yanmış iznimi eklemediler...60 günlük süre geçti idare mahkemesine başvuru için....emniyete telefon açmıştım durumu düzeltmediler.. dilekçe verip gelecek cevaba istinaden dava açsam reddolur mu

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Bu 60 gün süreyle ilgili aym kararı varmış hangi şartlarda 60 gün aşılabilir. Bu kararla ilgili bilgisi olan yazabilir mi?

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