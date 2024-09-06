Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Eylül 2024 10:04
sağlık kurulu raporu enabızda kaç güne çıkar
2 güne düşer dediler 8 gün oldu bir sorun mu vardır sizce

lDeimosl
Genel Müdür
06 Eylül 2024 10:11

E nabızda çıkıyor mu bilmiyorum. Edevlette e imzalı sağlık kurulu raporu olarak çıkıyor.

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