Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


06 Eylül 2024 10:20
Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ve İslam

Abraham Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi kavramını bilime kazandırmıştır.

Maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir.

Fizyolojik gereksinimler (nefes alma, besin, yemek, su, cinsellik, uyku, sağlıklı metabolizma, boşaltım)

Güvenlik gereksinimi (beden, iş, kaynak, ahlak, aile, sağlık ve mülkiyet güvenliği)

Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel mahremiyet)

Saygınlık gereksinimi (özsaygı, özgüven, başarı, başkalarına saygı duymak, başkaları tarafından saygı duyulmak)

Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdemli, yaratıcı, içten, problem çözücü, önyargısız ve hakikatleri kabul eder olmak)

İslam bu gibi özellikleri sağlayan tek dindir. İslamın uygulanışında sorun vardır. İnsanlar dini kötülemektedir. Daha önceki dinler gibi İslam da aslına uygun devam etmiştir. İslam bozulmamıştır. 1400 yıldır vardır. Bilimle eşdeğer yaklaşımları kanıtlanmıştır.

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