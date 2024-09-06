Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Eylül 2024 10:51
Ankara TEDAS
halihazırda çalışan memurlar kurum hakkında genel bilgi paylaşabilir misiniz yeni atananlar için? kurum imkanları, ulaşım, çalışma saatleri, iş hakkında vsvs

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