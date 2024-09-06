Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Eylül 2024 11:24
Eş Durumu PDC Engeli

Merhaba arkadaslar. Kendim tayin oldum eşim eş durumu dilekçesi yazdı. Ama red gönderdiler. Sebebi eşimin bölümünde şuan çalışıtığı yerde %90 doluluk, bnm yanıma geleceği ilde %102 olmasından kaynaklı. En alta eşinizin yanınıza eş durumu yazması halinde Aile birliğiniz sağlanabilir yazmışlar. Zaten ben yeni eşimin yanımdan ayrıldım aynı haatanedeydik. Çok saçma. Lütfen yardımcı olur musunuz arkadaşlar mağduruz

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