Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Eylül 2024 11:31
İstifa sonrası başka kuruma başvurma

Merhaba arkadaşlar üniversitede memurum memleketime nakil olamıyorum istifa edip altı ay beklesem memleketimde başka bir kuruma başvuruda bulunabilirmiyim illaki üniversiteye mi başvurmam gerekiyor ...birde atanma şansı nedir sizce çevresinde bu yolla istediği kurama yerleşen varmı

Çok Yazılan Konular

zabıtaEş tayiniPolislik istifa-Belediye geçişkayseri den sivas universiteye gelmek isteyen varsa yorum yazsinaçıktan atamayla ilgili Tekniker mühendis olunca mühendis kadrosuna nasıl atanabilirBelediye Eğitim

Sözlük

mesleğinizin atasözleri 6 erzincan 2 Çikolata kaplı çilek 1 otuzbeş adet alarm kurup yine de sabah uyanamayan memur 2 rüküş 1 çıtır tavuk 1 Abdülfettah El Sisi 1 sabit fikirli 1 zahmet edip sorsaydın izah ederdik 2 Halka Arz 1

Son Haberler

OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyorÜniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısıBakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğizAfyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandıDilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar için tahliye kararı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?