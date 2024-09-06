Supervizor / Gözetmen Hemşire

Merhaba
Sağlık Bakım Hizmetlerinin hastanede bulunmadığı zamanlarda nöbet için supervizor veya gözetmen hemşire olarak nöbet tutabilecek branş sadece hemşire gözüküyor Hemşirelik yönetmeliğinde , Madde 9 Jbendinde ;[[ Gözetmen hemşire: Başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde gözetmen hemşire tarafından yürütülür. Bu hemşireler meslekte beş yıl deneyimli, lisans mezunu hemşireler arasından başhemşire tarafından seçilir ve görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. ]] şeklinde diyor. Fakat bir çok kurumda Sağlık Tenikerleri supervizorluk yapıyor.
Yasal dayanağı nedir Sağlık teknikeri ( Radyoloji, Laboratuvar, Anestezi , Att , Toplum Sağlığı, Çevre Sağlığı , Tıbbi Sekreter) branşlarının bu nöbeti tutabilmesi yada tutamamasını destekleyen nedir ?
Merhaba
Sağlık Bakım Hizmetlerinin hastanede bulunmadığı zamanlarda nöbet için supervizor veya gözetmen hemşire olarak nöbet tutabilecek branş sadece hemşire gözüküyor Hemşirelik yönetmeliğinde , Madde 9 Jbendinde ;[[ Gözetmen hemşire: Başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde gözetmen hemşire tarafından yürütülür. Bu hemşireler meslekte beş yıl deneyimli, lisans mezunu hemşireler arasından başhemşire tarafından seçilir ve görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. ]] şeklinde diyor. Fakat bir çok kurumda Sağlık Tenikerleri supervizorluk yapıyor.
Yasal dayanağı nedir Sağlık teknikeri ( Radyoloji, Laboratuvar, Anestezi , Att , Toplum Sağlığı, Çevre Sağlığı , Tıbbi Sekreter) branşlarının bu nöbeti tutabilmesi yada tutamamasını destekleyen nedir ?