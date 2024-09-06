Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Eylül 2024 12:02
Banka promosyonu alamadım.

merhaba ben Nisan ayında kültür bakanlığına atandım. maaşı akbanktan alıyorum ve promosyon yatirmadılar. benden bir ay önce başka bakanlığa atanan tanıdığım var. promosyon aldı. örneğin anlaşma 3 sene ve bu 2. senede girdi işe.1 senelik promosyon aldı ancak benim kurum alamazsın diyor.banka vermiyor . yapılabilecek birşey var mı. bilgilendiren olursa sevinirim. şimdiden teşekkürler


E.Kayı Han
Editor
06 Eylül 2024 12:06

Banka ile kurumunuz arasında ki promosyon anlaşmasına bakmak lazım. Sonradan işe girenler promosyon alır maddesi var mı yok mu?

Ancak her durumda dava açma hakkınız saklı.


rewange02
Aday Memur
06 Eylül 2024 12:07
teşekkür ederim hocam cevabınız için mutlaka bakacağım anlaşmaya
E.Kayı Han, 2 saat önce

Banka ile kurumunuz arasında ki promosyon anlaşmasına bakmak lazım. Sonradan işe girenler promosyon alır maddesi var mı yok mu?

Ancak her durumda dava açma hakkınız saklı.


kitbm
Aday Memur
06 Eylül 2024 13:36

önceki kurumunuzda akbank sa yine yatırmazlar

Toplam 3 mesaj

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