Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


06 Eylül 2024 12:09
güvenlik soruşturma süresi
sahil güvenlik (içişleri bakanlığı) işe başlıyacağım nerdeyse 3 ay oldu ama aramadılar haber vermediler ne kadar sürüyor bu soruşturma

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Ortaöğretim puanıyla Kariyer Kapısından atandıktan sonra Önlisans mezunu olmak2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??SGK Becayiş (Tek Başlık)Tarım Bakanlığı Yeni Tayin YönetmeliğiUlaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği SınavıBakanlıkta genel müdürlük değiştirme yardım

Sözlük

Falaaddin 2 Sözleri ilginç olan,gülümseten türküler 4 2018 1 Kırk yaşından sonra yeniden üniversiteli olmak 4 alemin akıllısı 1 aşık olunmaması gereken kız modeli 1 mesleğinizin atasözleri 6 beşiktaş 1 Halka Arz 1 Obezite de avrupa'da birinci sıradayız. 9

Son Haberler

MSB: Son 4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildiBorsa günün ilk yarısında yükseldiElektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladıEfes Antik Kenti 1,8 milyon ziyaretçi ağırladıGaziantep'in derslik sayısı deprem öncesini geçti

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?