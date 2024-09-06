Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Eylül 2024 12:54
kasım güncellemelerinde norm fazlalığından kurtulmak
Hocalarım merhaba şu an 20 saat dersim var kendi okulumda norm fazlası olduğum için resen başka okuldan da 4 saat verdiler ben kasımda norma giriyorum ( başka okulda yurt nöbetleri tutmuştum puanım arttı) diğer zümrem norm fazlası oluyor bu durumda hadi bu dönem idare ettim diyelim ikinci dönem için bana o dört saatlik görevlendirme çıkmaması için dilekçe verebilir miyim?

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