kasım güncellemelerinde norm fazlalığından kurtulmak

Hocalarım merhaba şu an 20 saat dersim var kendi okulumda norm fazlası olduğum için resen başka okuldan da 4 saat verdiler ben kasımda norma giriyorum ( başka okulda yurt nöbetleri tutmuştum puanım arttı) diğer zümrem norm fazlası oluyor bu durumda hadi bu dönem idare ettim diyelim ikinci dönem için bana o dört saatlik görevlendirme çıkmaması için dilekçe verebilir miyim?

Hocalarım merhaba şu an 20 saat dersim var kendi okulumda norm fazlası olduğum için resen başka okuldan da 4 saat verdiler ben kasımda norma giriyorum ( başka okulda yurt nöbetleri tutmuştum puanım arttı) diğer zümrem norm fazlası oluyor bu durumda hadi bu dönem idare ettim diyelim ikinci dönem için bana o dört saatlik görevlendirme çıkmaması için dilekçe verebilir miyim?