Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Eylül 2024 13:08
Öğretmen eksikliğinde ne yapılır

Merhabalar. Köy okulunda 2 öğretmeniz. Ben geçen sene 1. sınıfları okutup bu sene 2. sınıfları okutmak istiyorum. Diğer hocamız ise 3 den 4. sınıfları okutmaya geçiyor. Sorum şu; ikimizde 1. sınıfları almak istemiyoruz. 1. sınıflar kime verilir? Ya da kim alması gerekiyor. Bununla ilgili bi yönetmelik maddesi var. Bu maddeye göre ben istemediğim sürece benim sınıfımı değiştiremiyorlar.

Madde 43 2. Bent "İlkokullarda sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler."


koydekiört
06 Eylül 2024 13:09

Ek: Ücretliye verilirse sorun kalmayacak.

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