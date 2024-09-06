Başka şehirde DHMİ mi,yoksa kendi memleketimde beledıye mi?

atanacağın yere bağlı olarak 15.000 liradan başlamak üzere kiralar olacak orada yeme içme faturalar derken ayda en az 30bin lira ekstran olacak. kendi sehrinde DHMİ alım yaparsa başvurulabilir. onun dışında memlekette belediyede 60bin alırken başka ilde DHMİ mantıklı gelmiyor bana

atanacağın yere bağlı olarak 15.000 liradan başlamak üzere kiralar olacak orada yeme içme faturalar derken ayda en az 30bin lira ekstran olacak. kendi sehrinde DHMİ alım yaparsa başvurulabilir. onun dışında memlekette belediyede 60bin alırken başka ilde DHMİ mantıklı gelmiyor bana