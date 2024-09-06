Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Eylül 2024 13:24
Başka şehirde DHMİ mi,yoksa kendi memleketimde beledıye mi?

arkadaslar beledıyede teknıkerım.memleketimdekı beledıye için söz aldım. ama kpss ye de girdim yüksek puan alacam. sizce hangisi ? maas farkına deger mi dhmi ? yada çalışma şart nasıldır dhmi


SauronOz
Aday Memur
06 Eylül 2024 21:05
atanacağın yere bağlı olarak 15.000 liradan başlamak üzere kiralar olacak orada yeme içme faturalar derken ayda en az 30bin lira ekstran olacak. kendi sehrinde DHMİ alım yaparsa başvurulabilir. onun dışında memlekette belediyede 60bin alırken başka ilde DHMİ mantıklı gelmiyor bana

Kpsbirincisi
Genel Müdür
06 Eylül 2024 22:46

Diger bir konuda tekniker olarak atanmakatan bahsetmişsin. Rakip eleme çabaları :)

SauronOz, Dün
atanacağın yere bağlı olarak 15.000 liradan başlamak üzere kiralar olacak orada yeme içme faturalar derken ayda en az 30bin lira ekstran olacak. kendi sehrinde DHMİ alım yaparsa başvurulabilir. onun dışında memlekette belediyede 60bin alırken başka ilde DHMİ mantıklı gelmiyor bana

SauronOz
Aday Memur
06 Eylül 2024 22:48
sana açıklama mi yapacağım h*rbo aynı limanda denk gelmeyelim
Kpsbirincisi, Dün

Diger bir konuda tekniker olarak atanmakatan bahsetmişsin. Rakip eleme çabaları :)

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