Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Eylül 2024 13:24
Başka şehirde dhmi mi yoksa kenı memleketımde beledıye mi

arkadaslar beledıyede teknıkerım.memleketimdekı beledıye için söz aldım. ama kpss ye de girdim yüksek puan alacam. sizce hangisi ? maas farkına deger mi dhmi ? yada çalışma şart nasıldır dhmi

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