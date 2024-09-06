Bugün Gys ilanı gelir mi?

il bazli adaletsizlik oldu gibi. atıyorum x ilinde 200 kadro var 74 le kapatıyor y ilinde 20 kişi alınıyor 80 85 kapatıyor. Ayni sınav aynı iş aynı maas farkli puanlar olması değişik bir durum ama 1.5 kat mevzusu dusuk puanların rafa kalkmasına neren olabilir.

yönetmelikte il bazli yada tr geneli diye bir durum yok sanırım. o yüzden canları nasil istiyorsa öyle davranıyorlar gibi