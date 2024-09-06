Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Eylül 2024 14:04
Bugün Gys ilanı gelir mi?

Bugün gys ilanı gelir mi? Bilgisi, duyumu, tahmini olan?


Kartal -Yuvası
Aday Memur
06 Eylül 2024 14:22
Yönetmelik değişikliği sonrası illa ki bekliyorum ama sanki şuan erken gibi.

maratonton
Memur
06 Eylül 2024 15:00

İl bazlı mi gelir yoksa Türkiye geneli mi gelir acaba


katip1988
Memur
06 Eylül 2024 15:41

il bazli adaletsizlik oldu gibi. atıyorum x ilinde 200 kadro var 74 le kapatıyor y ilinde 20 kişi alınıyor 80 85 kapatıyor. Ayni sınav aynı iş aynı maas farkli puanlar olması değişik bir durum ama 1.5 kat mevzusu dusuk puanların rafa kalkmasına neren olabilir.

yönetmelikte il bazli yada tr geneli diye bir durum yok sanırım. o yüzden canları nasil istiyorsa öyle davranıyorlar gibi

maratonton, 1 saat önce

İl bazlı mi gelir yoksa Türkiye geneli mi gelir acaba


34poseidon
Memur
06 Eylül 2024 16:04

sınav yok kesin bilgi.. önce katiplik ilanı gelecek kasımda

Toplam 4 mesaj

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