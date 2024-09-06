Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Eylül 2024 14:06
Ders kitabı inceleme ve değerlendirme -panelist eğitimi- seminerleri

Erzurum hizmetiçi eğitim enstitüsünde ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Hazırlanan Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Aracı İnceleme ve Değerlendirme Semineri''ne alındım. 16-19 eylül tarihlerinde. Sanırım 2 sene önce sistemden başvuru yapmıştım, yeni sonuçlandı.

Tek Erzurum'da mı olacak yoksa diğer illerde de bu seminere alınan var mı acaba?

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