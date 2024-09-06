KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


06 Eylül 2024 14:07
P29 ile nerelere atanılabilir

merhabalar en yüksek puanım p29 da o 75, birşeyler çıkar mı puana daha önceden bu puan ile kurum sınavlarına çağrılanlar oldu mu?

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