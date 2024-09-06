Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


06 Eylül 2024 14:28
Koruma güvenlik 11-21 ve 21-07 vardiya sistemi normal mi

Arkadaslar 9-19 olan vardiyamizi isteğimiz dışında 11-21 yaptılar ne yapmamız lazım KYK da çalışıyoruz

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