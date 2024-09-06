KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Eylül 2024 15:11
Kadrolu gih memur tibbi sekreterlik atama

Merhaba, 8 derece'de 4-C'li kadrolu GİH sınıfı 4 yıllık memurum. Ek tercih başladı, 11 eylüle kadar tercih yapacağım, tyt puanım : 333

Hastanede tıbbi sekreter olan arkadaşlardan bilgilendirme ve mesaj beliyorum : aöf tıbbi sekreterlik okusam ve 85 üzeri puanım olsa GİH kadrolu memur iken kpss tercihi ile sağlık bakanlığına geçip işe başlatılır mıyım ? ve: vardiyalı sekreterlik var mı ? vardiya saatleri nasıldır ? en rahat bölüm muayene odası doktor yanı, doğru mu ? vardiya eğer 12 saatten fazla ise; nerde ve kaç saat uyuyorsunuz ? 5 gün içerisinde ön lisans bölüm tercihi yazacağım, sizlerin beni bilgindirmesi üzerine karar veririm veya farklı yoldan gideceğim ... okuyan ve vakit ayırıp cvp- mesaj yazacaklara çok tşkr ederim.

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS Önlisans 3292 MekatronikKPSS Önlisans 2024KPSS Alımlarını Nereden Takip Edebiliriz?2024 KPSS önlisans, 3290 ElektrikTSE Sözleşmeli personel3292 - Mekatronik2024/1 DHMİ Atananlar

Sözlük

Pandastiko 1 serpili 2 Aşık olunmaması gereken erkek modeli 3 teneşir paklasın 1 naftalin kokulu sözlük 6 sessizlikle dans 1 inzivaya çekilmek 2 Ask mi par mi mutlu eder insani 14 benim burada ne işim var sorunsalı 3 dolandırılma hikayeni bırak 4

Son Haberler

Özgür Özel: Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğizBaşsavcılıktan aracında ölü bulan Tuğba hemşireye dair açıklamaBaşsavcılık Polatlar dosyasındaki 4 sanığın tahliyesine itiraz ettiBurdur'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralıBakan Kacır: Model fabrika sayısını 15'e çıkaracağız

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?