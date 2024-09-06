Eş durumu tayini red

Eşim 7433 le kadroya geçti. 2.5 senelik memur. Benim de haziran iller arası ile atamam çıktıktan sonra eşim eş durumu tayin dilekçesi verdi bugün Red geldi. Benim dilekçe vermem isteniyor. İller arası tercih veren personelin eşinin tayin talebinde bölge şartı aranmaz diye mevzuat maddesi var yanlış hatırlamıyorsam. Yeniden dilekçe vermeyi düşünüyoruz. Başka ne yapabilirz

Eşim 7433 le kadroya geçti. 2.5 senelik memur. Benim de haziran iller arası ile atamam çıktıktan sonra eşim eş durumu tayin dilekçesi verdi bugün Red geldi. Benim dilekçe vermem isteniyor. İller arası tercih veren personelin eşinin tayin talebinde bölge şartı aranmaz diye mevzuat maddesi var yanlış hatırlamıyorsam. Yeniden dilekçe vermeyi düşünüyoruz. Başka ne yapabilirz