Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Eylül 2024 15:46
Eski Görev yerine geri dönme

Tayin olan birinin 6 ay içerisinde eski görev yerine dönme gibi bir durumu var mı

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