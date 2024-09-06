Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Eylül 2024 16:05
Sosyoloji egitim tayini

Sosyoloji bolumun eegitim tayini ile gidilebilir mi bilgisi olan var mi ya da daha once sosyoloji bolumune egitim tayini yapan var midir

Çok Yazılan Konular

Ünvan değişikliğiSağlık bakanlığı teşvik ödemesi neden az yatıyor Eş Durumu Mazereti HakkındaAskerlik sebebiyle fesihBoşanma tayiniDevlet Hastanesi İşçi Mutemetliğisağlık kurulu raporu enabızda kaç güne çıkar9/3 Paramedik maaş 2024 Temmuz zammından sonraAday memur aylıksız izin alabilir mi?Boşanma tayini

Sözlük

erkekleri öküzleştiren unsurlar 1 kayseri 1 geceye nahif bir beddua bırak 6 otuzbeş adet alarm kurup yine de sabah uyanamayan memur 2 İyi geceler sözlük 2 Kadınların makyaj yapma süresi 1 merkez bankası 1 hayırlı cumalar 1 birinin kızı oldu demek 1 iyi niyetin kötüye kullanılması 1

Son Haberler

Dışişleri: Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen cinayeti lanetliyoruzMuğla'da ormanlık alanda terk edilmiş bebek bulunduHindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptıDolar haftayı 33,97 TL'den tamamladıBahar Candan: Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?