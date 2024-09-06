Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Becayiş istiyor
06 Eylül 2024 16:11
İller Arası Atama Sonrası Eş Durumu (Sağlık Bakanlığı)

Merhabalar Örneğin 2nin C sinden hemşire 1in D'sine iller arası atamayla yer değişikliği yaptı. Farklı Bir İle 2nin A'sına eş durumu mazeretiyle tayin isteyebilir mi? Şimdiden teşekkürler.

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