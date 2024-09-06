Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Eylül 2024 16:55
Derece kademe ilerlemesi

Bugün itibariyle 1in 4u oldum. Kimisi maaşın düşer diyor kimisi çıkar diyor. Bilenler bir bakabilir mi acaba...


Sevdim-Seni
Genel Müdür
06 Eylül 2024 17:09

2008'den önce başlayıp 5434 sayılı kanuna tabi olanlar için 3600'e göre emeklilik kesintisi yapıldığından kesinti biraz fazla oluyor. Ama yinede artış daha fazla olacağı için azalma olmaz diye düşünüyorum.

2008 sonrası başladıysanız azalmaz. Onlar maraba zaten, bir de maaş düşmesin.

Sen 1in 4u demişsin ama bunu daha çok 4ün 1i olanlar sorar. 5in 3ünden 4e düşenler...

1in3ünden 1in4ü ne geçişin pek esprisi yok.


kimuni
Daire Başkanı
06 Eylül 2024 17:09

niye düşsün ki hocam onu anlamadım açıkçası. yaklaşık 14-36 tl yükselebilir ama ...

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