Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


06 Eylül 2024 17:02
Kamuda Özel güvenlik görevlisi çalışma koşulları maaş
Arkadaşlar bir sürü bakanlık veya kuruluş güvenlik görevlisi alıyor en iyi bakanlık sizce nasıl çalışma koşulları nasıl aldığınız maaşlar nasıl lütfen bahseder misiniz. Gençlik ve spor bakanlığı Adalet bakanlığı Kültür turizm bakanlığı Aile ve sosyal politikalar bakanlığı Bu ve benzeri bakanlıkların hangisinde çalışmak avantajlı bazısında bir iki gün çalışıp 3 gün izin oluyormuş mesela

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Aile Bakanlığı arşiv araştırmasıOrtaöğretim puanıyla Kariyer Kapısından atandıktan sonra Önlisans mezunu olmak2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??SGK Becayiş (Tek Başlık)Tarım Bakanlığı Yeni Tayin YönetmeliğiÇevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği SınavıBakanlıkta genel müdürlük değiştirme yardım

Sözlük

nasılsın sorusuna alternatif cevaplar 3 İyi geceler sözlük 2 Erkolar kapatılsın 9 ırkçılık 4 muşmula suratlı 3 güne bir şiir bırak 3 karahan tepe 3 teneşir paklasın 1 Falaaddin 2 yavşak 1

Son Haberler

Dışişleri: Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen cinayeti lanetliyoruzMuğla'da ormanlık alanda terk edilmiş bebek bulunduHindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptıDolar haftayı 33,97 TL'den tamamladıBahar Candan: Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?