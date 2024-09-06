Kamuda Özel güvenlik görevlisi çalışma koşulları maaş

Arkadaşlar bir sürü bakanlık veya kuruluş güvenlik görevlisi alıyor en iyi bakanlık sizce nasıl çalışma koşulları nasıl aldığınız maaşlar nasıl lütfen bahseder misiniz. Gençlik ve spor bakanlığı Adalet bakanlığı Kültür turizm bakanlığı Aile ve sosyal politikalar bakanlığı Bu ve benzeri bakanlıkların hangisinde çalışmak avantajlı bazısında bir iki gün çalışıp 3 gün izin oluyormuş mesela

Arkadaşlar bir sürü bakanlık veya kuruluş güvenlik görevlisi alıyor en iyi bakanlık sizce nasıl çalışma koşulları nasıl aldığınız maaşlar nasıl lütfen bahseder misiniz. Gençlik ve spor bakanlığı Adalet bakanlığı Kültür turizm bakanlığı Aile ve sosyal politikalar bakanlığı Bu ve benzeri bakanlıkların hangisinde çalışmak avantajlı bazısında bir iki gün çalışıp 3 gün izin oluyormuş mesela