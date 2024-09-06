73 puanla merkezi olarak atanma şansım yok mu?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Memurlar.net branş sıralamarı açıklanmadı, haber yapınKpss lisans p3 puanım 89.4 4001 den merkezi atama ile atabilir miyim2024 p3 80. 2026 Lisans Kpss İIBFHangi düz memurluğu tercih etmeliyiz?Kpss 2024-HukukçularSonuçlarKimya Mühendisi atamaları nasıl olur?Sağlık bakanlığı takvimiAçıköğretim Bölümü Önerileri
Sözlük
Son Haberler
Van'da belediyelerde görevine son verilen 21 işçinin 'işe iadelerine' karar verildiEnkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü olduCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivist için taziye mesajıBakan Yerlikaya'dan Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçakla ilgili açıklamaEngin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Editörün Seçimi
Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?