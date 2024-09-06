KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Eylül 2024 19:12
73 puanla merkezi olarak atanma şansım yok mu?
mulakatsız alımlarda

İsimsiz Diss
Aday Memur
06 Eylül 2024 19:13
şuan özel sektörde çalışıyorum mutlu değilim insanlardan dolayi
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurlar.net branş sıralamarı açıklanmadı, haber yapınKpss lisans p3 puanım 89.4 4001 den merkezi atama ile atabilir miyim2024 p3 80. 2026 Lisans Kpss İIBFHangi düz memurluğu tercih etmeliyiz?Kpss 2024-HukukçularSonuçlarKimya Mühendisi atamaları nasıl olur?Sağlık bakanlığı takvimiAçıköğretim Bölümü Önerileri

Sözlük

hamarat kadın 3 teneşir paklasın 1 laiklik elden gidiyeah 1 puslucu hareket engellenemez 8 memur denince akla gelenler 2 alemin akıllısı 1 mahalle baskısını takmam diyenler 2 Sapyoseksuel 1 perşembe günün olması 3 susmak senfonidir 2

Son Haberler

Van'da belediyelerde görevine son verilen 21 işçinin 'işe iadelerine' karar verildiEnkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü olduCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivist için taziye mesajıBakan Yerlikaya'dan Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçakla ilgili açıklamaEngin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?