atamanın çevrilmesi

mesleğe yeni atandım ve kocaeline ailemin yanına atanmıştım ben mehil iznindeyken sonradan personel şube beni aradı atamanın Ankara xxxx yerine çevrildiği söylendi bana açıkçası ailemin yanında olduğumdan ve onlara maddi destek olabilmek için bu durum beni üzdü çünkü kira fatura vs masrafım olucak ve gitmek istemiyorum buna itiraz etme hakkım var mı geri atandığım şehire dönebilir miyim acaba asaletim tasdik olmadığı için ne yapacağımı bilmiyorum

mesleğe yeni atandım ve kocaeline ailemin yanına atanmıştım ben mehil iznindeyken sonradan personel şube beni aradı atamanın Ankara xxxx yerine çevrildiği söylendi bana açıkçası ailemin yanında olduğumdan ve onlara maddi destek olabilmek için bu durum beni üzdü çünkü kira fatura vs masrafım olucak ve gitmek istemiyorum buna itiraz etme hakkım var mı geri atandığım şehire dönebilir miyim acaba asaletim tasdik olmadığı için ne yapacağımı bilmiyorum