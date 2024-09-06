Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410



Kapalı
06 Eylül 2024 19:33
atamanın çevrilmesi
mesleğe yeni atandım ve kocaeline ailemin yanına atanmıştım ben mehil iznindeyken sonradan personel şube beni aradı atamanın Ankara xxxx yerine çevrildiği söylendi bana açıkçası ailemin yanında olduğumdan ve onlara maddi destek olabilmek için bu durum beni üzdü çünkü kira fatura vs masrafım olucak ve gitmek istemiyorum buna itiraz etme hakkım var mı geri atandığım şehire dönebilir miyim acaba asaletim tasdik olmadığı için ne yapacağımı bilmiyorum

Kürşad060606
Aday Memur
06 Eylül 2024 19:37

Muhtemelen bir daire veya Cb koruma falan almıştır seni başvurduysan yoksa senin haberin olmadan çevirme olmaz kendin etmişsin yani kardeşim şimdi çözümü burada arıyorsun

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