Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Eylül 2024 19:45
E-Okula Giriş Sorunu
E Devlet üzerinden giriş sağlamak istediğimde bu TC ile kayıtlı herhangi bir kullanıcı bulunmamaktadır diye uyarı veriyor. Bunun sebebi okul değişikliği olabilir mi? Yahut başka bir sebebi mi var? Teşekkür ederim.

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