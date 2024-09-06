E-Okula Giriş Sorunu

E Devlet üzerinden giriş sağlamak istediğimde bu TC ile kayıtlı herhangi bir kullanıcı bulunmamaktadır diye uyarı veriyor. Bunun sebebi okul değişikliği olabilir mi? Yahut başka bir sebebi mi var? Teşekkür ederim.

E Devlet üzerinden giriş sağlamak istediğimde bu TC ile kayıtlı herhangi bir kullanıcı bulunmamaktadır diye uyarı veriyor. Bunun sebebi okul değişikliği olabilir mi? Yahut başka bir sebebi mi var? Teşekkür ederim.