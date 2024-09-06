Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Eylül 2024 20:01
Yeni başlayan polis/banka promosyonu

Hayırlı akşamlar, 2022 yılında protokol yapılmıştı 27000 tutarında banka maaş promosyonu alınmıştı. Müteakip yıllarda mesleğe başlayan personel için herhangi bir promosyon tutarı verildi mi? Bu yıl (30. Dönem) pomem mezunları herhangi bir banka promosyonu alacak mı? Bilgisi olan aydınlatabilirse sevinirim. Şimdiden teşekkürler.


Kürşad060606
Aday Memur
06 Eylül 2024 20:13

Kaç ay kaldıysa sözleşme bitimine her ayı 750 tl il çarp o kadar alacaksın 14*750


Sn.Tekin
06 Eylül 2024 20:18

Teşekkürler

Kürşad060606, 2 saat önce

Kaç ay kaldıysa sözleşme bitimine her ayı 750 tl il çarp o kadar alacaksın 14*750


asikral1
Şef
06 Eylül 2024 21:34

alırsın

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